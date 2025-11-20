「エッチなことでもしちゃおうかなと思いました」「（勾留中に）被告人は79歳になりました。高齢でございまして、糖尿病も患っております。勾留中にも、血糖値の変動等で倒れることなどがありました」女子高生Aさん（当時15歳）への不同意性交等などの罪に問われている男の弁護人は、法廷でこのように述べ、健康面の不安を訴えた。11月４日、さいたま地裁で大久保隆夫被告（79）の第３回公判が開かれ、この日、結審した。大久保被