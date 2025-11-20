【本日の見通し】ドル高円安継続も、介入警戒感が広がる ドル円は157円台まで上昇。米FOMC議事要旨で12月の利下げに慎重な意見が目立ったことで、日米金利差を意識した円キャリー取引の拡大が期待され、ドル高円安が広がった。この後もドル高円安の流れが意識される。160円トライも現実味を帯びている。 ただ一気の上昇を受けて介入警戒感が広がっている。ここからの上値トライに少し慎重になる可能性がある