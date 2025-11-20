東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値157.16高値157.18安値155.21 159.79ハイブレイク 158.49抵抗2 157.82抵抗1 156.52ピボット 155.85支持1 154.55支持2 153.88ローブレイク ユーロドル 終値1.1538高値1.1597安値1.1518 1.1663ハイブレイク 1.1630抵抗2 1.1584抵抗1 1.1551ピボット 1.1505支持1 1.1472支持2 1.1426ロ&#12