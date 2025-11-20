7月末に「急性骨髄性白血病」を公表した医師で医療ジャーナリストの森田豊氏（62）が20日までに自身のインスタグラムを更新。近影とともに近況を報告した。森田氏は9月9日以来、2カ月半ぶりに投稿。サムズアップポーズで笑顔を見せる笑顔の写真をアップした。「第二の誕生日（セカンドバースデー）」と森田氏。「今年7月に急性骨髄性白血病と診断され、治療を続けてきました。本日、息子の一人からハプロ移植（末梢血幹細胞