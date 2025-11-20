クマによる被害が相次いでいることを受け、企業も従業員の勤務態勢の見直しや対策マニュアルの作成といった安全対策に乗り出した。ただ、神出鬼没の猛獣の被害を防ぐ抜本策は見当たらず、対策は手探りの状態だ。「冬眠を待つほかない」（大手ゼネコン幹部）との声も上がる。（佐藤一輝、松本裕平）◇手引き策定「『クマ』の出没にご注意ください」。ファミリーマートは、クマが出没した場合の手引を策定し、１０日から、全国約