東京大学医学部附属病院の医師が医療機器メーカーの製品を優先的に使う見返りに賄賂を受け取った疑いで逮捕された。警視庁に逮捕されたのは東大医学部附属病院の医師、松原全宏（まつばら・たけひろ）容疑者（53）。松原容疑者は2021年と2024年、「日本エム・ディ・エム」の医療機器を優先的に使う見返りとして、奨学金の寄付金名目で病院の口座にあわせて80万円を振り込ませ、このうちおよそ70万円を受け取った疑いが持たれている