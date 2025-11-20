アメリカの半導体大手エヌビディアが19日に発表した10月までの3カ月間の決算は、売上高、純利益ともに過去最高となりました。生成AI向けの半導体を手がけるエヌビディアが発表した20258月から10月までの決算では、売上高は前年同期比62％増の570億600万ドル、日本円で約8兆9500億円となり、純利益は65％増の319億1000万ドル、日本円で約5兆100億円といずれも四半期ベースでの過去最高を更新しました。背景には企業やクラウド各社に