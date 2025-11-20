（写真はイメージです：PIXTA／buritora）早紀さん（仮名55歳）には2人のお子さんがいます。今回は上の娘さんが高校で不登校になったこと、その後、国立大学の医学部に合格したというお話を紹介します。早紀さんは何を思い、どのように娘さんを支えたのでしょうか。「娘には発達障害の傾向があると思っています。小学生の頃はほとんど毎日のように忘れ物や遅刻をして、私は怒ってばかりいたんです」時間を気にする様子もなく悠然