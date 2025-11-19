目の下のクマに悩む人は多いと思いますが、原因やなりやすい人の特徴はご存じですか？ 目の下にクマがあると、男女問わず実年齢よりも老けて見えたり、疲れて見えたりなど、他人に好印象を与えません。今回は、目の下にクマができる原因・できやすい人の特徴について、「アンジークリニック」の名倉先生に教えていただきました。 監修医師：名倉 直彌（アンジークリニック） 東京医科大学医学部卒業。その後、東