１９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円１６銭前後と前日と比べて１円６５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８１円３２銭前後と同１円２０銭強のユーロ高・円安だった。 日本時間１９日夕に片山さつき財務相と日銀の植田和男総裁、城内実経済財政担当相の３者会談が行われたが、為替について具体的な話は出なかったことが伝わると政府・