解離性障害は、意識や記憶などに関して感覚をまとめる能力が一時的または持続的に損なわれることで、個人の意識・アイデンティティ・記憶・感情・知覚・身体感覚などが分離されてしまう精神障害のひとつです。 解離性障害では、特定の場面の記憶が抜け落ちてしまったり、感情の起伏が激しいときに過去の感情がよみがってきたりといった症状がおきます。これらは、普段の生活に影響を与えますので、早めに正しい対処をしたいと考え