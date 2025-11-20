年末が近づいてきた。繁忙期を迎える業界や企業も多い。パートで働く人にとっては稼ぎ時ともいえる。そんな中、気になるのが「パート収入の壁」だ。繁忙期にシフトを増やすと、壁を超えてしまって手取りが減り、“働き損”になるのではないか……心配している人もいるだろう。今回は、「パート収入の壁」について知っておくべきポイントを解説する。（ファイナンシャルプランナー〈CFP〉、生活設計塾クルー取締役深田晶恵）12月