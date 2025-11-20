鈴木彩艶の負傷を受け、パルマの緊急補強がまとまりそうだ。23歳の日本代表GKは、今月８日に行なわれたセリエA第11節のミラン戦（２−２）で、アレクシス・サーレマーケルスと交錯した際に左手を負傷。左手中指と舟状骨の骨折をし、長期離脱を強いられてしまった。加入1年目の昨季にセリエA残留の原動力となり、今季も際立つ活躍を見せていた守護神の離脱は大きな痛手だ。地元メディアも「パルマにとって悪い知らせだ。ミ