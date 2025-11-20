― ダウは47ドル高と5日ぶりに反発、引け後にエヌビディア の決算発表を控え様子見 ― ＮＹダウ 46138.77 ( +47.03 ) Ｓ＆Ｐ500 6642.16 ( +24.84 ) ＮＡＳＤＡＱ 22564.23 ( +131.38 ) 米10年債利回り4.139 ( +0.025 ) ＮＹ(WTI)原油 59.44 ( -1.30 ) ＮＹ金 4082.8 ( +16.3 ) ＶＩＸ指数23.66 ( -1.03 ) シカゴ日経225先物 (円建て)49280 ( +