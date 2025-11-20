カラフルな帽子…“ではないモノ”を頭に乗せて、お散歩を楽しむチワワが、SNSで話題となっている。【映像】チワワが頭に乗せていた“モノ”（拡大）飼い主さん（@nakkkkkan）とお散歩を楽しむチワワのいずも丸くん（6歳）。カラフルな帽子がとても似合っているが…よく見ると乗せているのは葉っぱ。きれいに色付いた葉を見つけた飼い主さんが、おでこに乗せてみたそうだが、まったく気にする様子がない。「どう？おしゃれでし