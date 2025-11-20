アメリカの半導体メーカーエヌビディアの10月までの3カ月の決算は、売上高、純利益ともに四半期として過去最高となりました。【映像】エヌビディア10月までの3カ月間の決算が過去最高エヌビディアが発表した10月までの3カ月間の決算で、売上高は前年の同じ時期と比べて約62％増の570億600万ドル=日本円で約8兆9500億円でした。純利益も約65％増の319億1000万ドル=約5兆141億円で、いずれも過去最高となり市場予想を上回りま