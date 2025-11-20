ロシアの調査船「ヤンタル号」の画像を示しながら説明する英国のヒーリー国防相＝19日/Stefan Rousseau/Pool/AFP/Getty Imagesロンドン（ＣＮＮ）英国のヒーリー国防相は19日、ロシアのスパイ船が英国の領海に侵入し、英空軍哨戒機のパイロットにレーザー照射したと明らかにした。敵対する国からの「脅威の新たな時代」に直面していると警告した。ヒーリー氏によると、スパイ活動を行うロシアの調査船「ヤンタル号」が英北部スコッ