元プロ野球選手の店にありがちな、現役時代のユニフォームやサインはいっさい飾られていない。相撲の番付表は掲げられているが、店内の装飾はシンプルだ。「選手時代のネームバリューを売りにしたくないんです。あくまで味やサービスで勝負したいと思っています」こう語るのはDeNAや巨人で活躍し、プロ野球通算66勝112セーブをあげた山口俊（38）だ。取材場所は山口が店主を務める東京・六本木のちゃんこ店『TANIARASHI』。元幕内