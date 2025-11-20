木下グループのCM制作発表会に登場ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が19日、都内で行われた木下グループのCM制作発表会に登場。沖縄にルーツのある指揮官は、1年ぶりに来日。大谷翔平投手ら日本人選手3人を擁し、チームをワールドシリーズ制覇へ導いた“マネジメント術”を明かした。昨年にチームには大谷と山本由伸投手が加入。さらに今季は佐々木朗希投手が加わり、日本選手3人を率いることになった。山本は昨年よりも成績