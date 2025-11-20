アップルが「iPhone」のケースにタッチセンサーを内蔵することを検討していると、海外リークアカウントが報告しています。 ↑タッチ操作ができるケースになる？（画像提供／アップル） 現行モデルの「iPhone 17 Pro／Pro Max」のケースにタッチセンサーは内蔵されていませんが、側面にアルミニウムやサファイアクリスタルのボタンを搭載することで、「カメラコントロール」ボタンの複雑なタッチ操作にも対応しています。