俳優の篠山輝信（あきのぶ＝41）が21日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。 【写真】篠山紀信さんと元アイドルの南沙織が可愛すぎる 2024年に83歳で亡くなった日本を代表する写真家である篠山紀信さんと、元歌手・アイドルである南沙織の次男にあたる輝信。自身が生まれる前で、今の自分より若い、当時39歳の篠山紀信さんの貴重な出演映像を見ながら、プライベートのお茶目な姿、