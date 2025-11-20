高級日本酒ブランド「SAKE HUNDRED（サケハンドレッド）」は、初のポップアップ「百光“おみくじ”STAND」を11月20〜23日に東京・代官山アドレスで開催する。おみくじを引き、運勢の結果次第で抽選販売の申し込みが殺到している「百光」や、定価15万円（税別）の氷温熟成酒「礼比（らいひ）」などを味わえる。正月限定デザインの純米大吟醸酒「百光 New Year Edition 2026」の発売を記念したイベント。入場は無料。おみくじで