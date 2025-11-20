今月15日は日本で古くから親しまれている七五三だった。7歳、5歳、3歳の子どもの成長を祝う日本の年中行事で、この時期になると街で着物姿の家族を目にすることも多い。今回は、最近家族で七五三に臨んだ芸能人たちの幸せいっぱいな姿をまとめて紹介していこう！【写真】幸せいっぱい！芸能人ファミリーの七五三和装ショットをイッキ見（全11枚）■柳原可奈子タレント・柳原可奈子は、家族で2歳次女の七五三を祝う様子をアッ