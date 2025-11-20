◆新日本プロレス「粛清の夜〜ＰＵＲＧＥＮＩＧＨＴＯＦＴＯＲＴＵＲＥ〜」（１９日、後楽園ホール）観衆１４８１（札止め）新日本プロレスは１９日、後楽園ホールで極悪ユニット「ＨＯＵＳＥＯＦＴＯＲＴＵＲＥ」（Ｈ．Ｏ．Ｔ）が主役の大会「粛清の夜〜ＰＵＲＧＥＮＩＧＨＴＯＦＴＯＲＴＵＲＥ〜」を開催した。前売り券が完売し当日券が一切ない札止め興行。入場テーマソングで試合順が判明する大会のメイン