軍民調整センターで話し合う米兵＝19日、イスラエル中部キリヤトガト（共同）【エルサレム共同】米中央軍は19日、パレスチナ自治区ガザの停戦を監視するためイスラエル中部に設置した「軍民調整センター」を一部メディアに公開した。関係者は「停戦後、ガザへの物資搬入は格段に増えた」と強調した。米国の関与をアピールすることで、不安定な状態が続くガザ停戦の維持につなげる狙いとみられる。公開されたのはセンターの一部