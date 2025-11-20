３大会目のパラリンピックでスノーボード日本初のメダルを目指す──義足のスノーボーダー小栗大地は、“挑戦する人”だ。「人と同じことをやっていても面白くない」と話す第一人者は、「うまくいかないときは、次のステップにいくチャンス」と捉えて「ここを乗り越えたら進化できると思うと、うまくいかない時間が楽しくなる」というマインドの持ち主。日本代表チームのキャプテンでもある小栗は、どんな道を歩いてきたのか。小栗