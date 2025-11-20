知識や難しい計算はいっさい不要で、「考える力」のみが問われる。それが論理的思考問題です。Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題され、「地頭力」を問う思考トレーニングとして注目されています。そんな論理的思考問題の傑作を紹介した書籍が『もっと!! 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（野村裕之著、ダイヤモンド社刊）です。「面白すぎて、読み始めたら止まらなくなった！」「家族で問題を