アメリカのボンディ司法長官は、性的虐待の罪に問われたエプスタイン元被告に関連する資料の公開を義務付ける法案が議会で承認されたことを受け、追加の資料を公開する考えを示しました。アメリカボンディ司法長官「被害者を保護しつつ、法律に従って最大限の透明性を確保します」議会上院は19日、エプスタイン元被告に関する資料の公開を義務付ける法案を正式に承認しました。これを受け、ボンディ司法長官は「法律に従って最大