九州から関東では紅葉が見頃を迎えています。22日(土)と23日(日)は広い範囲で晴れて、3連休は前半ほど紅葉狩り日和になりそう。朝晩は冷え込むため、服装でうまく調節を。九州から関東で紅葉見頃に朝晩の冷え込みで木々の色づきが進み、九州から関東で紅葉が見頃となっています。市街地でも日ごとに赤や黄色が鮮やかになっていく様子が観察でき、東京都の明治神宮外苑や京都府の嵐山など、多くの所が見頃を迎えています。北陸は色