ラングラーと遜色ない走破性能ジープが新型EV『リーコン（Recon）』を発表した。2026年初頭に北米市場で発売し、同年後半には欧州などグローバル市場にも投入する予定だ。【画像】電気駆動で「静か」に自然を満喫？ 本格電動オフローダー【ジープ・リーコンを詳しく見る】全32枚ワゴニアSやアベンジャーに続き、主にオフロード走行を目的に設計されたジープ初のEVとなる。ジープ・リーコンジープのボブ・ブロダードルフCEOは、合