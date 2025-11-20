＜大相撲十一月場所＞◇十一日目◇19日◇福岡・福岡国際センター【映像】72キロの“モデル体型”力士が驚きの動き体重70キロ台の“細マッチョ”な22歳のモデル体型力士が衝撃的な身体能力で館内を沸かせた。前方に一回転しながら土俵下に着地する驚異的な身体能力に「すごいことした」「すごい体勢」「回転力凄い」など驚きの声が上がった。幕下五十枚目・山藤（出羽海）と幕下三十四枚目・富士の山（藤島）の一番。身長181.6