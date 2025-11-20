歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（47）が19日、自身のブログを更新。連投でこの日の朝時間の出来事や日課を紹介した。【写真】「すごい 品数多めのお弁当！」「おいしそう」朝の“弁当たいむ”を紹介した市川團十郎『朝時間』と題した投稿では、「弁当たいむ」とつづり、弁当作りを行う様子をとらえたテーブルの写真をアップ。弁当箱には混ぜごはんやから揚げ、ミニトマト、きゅうり、コーンなどの具材が彩りよく盛られており、