日本産水産物の中国への輸出が再び暗礁に乗り上げた。今月に入って約２年ぶりに輸出再開にこぎつけたのもつかの間、中国政府が安全性を証明する追加資料を要求した。台湾有事に関する高市首相の国会答弁に反発した対応とみられ、輸出拡大を目指す政府にとっては痛手となる。中国への水産物の輸出を巡っては、東京電力福島第一原子力発電所からの処理水放出を受け、中国政府が２０２３年から全ての日本産水産物の輸入を禁止した