みなさんは、「政治家の英語力」について、どの程度必要だと思っていますか。株式会社NEXER（東京都豊島区）とオンライン英会話付き英語コーチングスクール『マネーイングリッシュ』が共同で実施した調査によると、4人に3人が「政治家は英語を話せる必要があると思う」と回答したことがわかりました。では、どれくらいのレベルで英語を話せたほうがいいと思うのでしょうか。【グラフ】政治家はどれくらいのレベルで英語を話せたほ