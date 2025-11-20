還暦を過ぎた父と花嫁、そして義理の息子となる新郎…結婚式の披露宴での余興が、あまりものクオリティの高さ！SNSで1000万以上も再生され、話題になった親子に取材しました。【動画】新婦と父が歌う姿に、観客もビックリ！歌ったのは、椎名林檎＆トータス松本の『目抜き通り』。3人によるパフォーマンスは堂々としたもので、“結婚式の余興”という言葉には収まりきらないものでした。YouTubeでのコメント欄では、「まさかのク