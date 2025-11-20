阪神は19日、アンソニー・マルティネス投手とスタンリー・コンスエグラ選手の来季の育成選手契約を締結したことを発表した。▼ マルティネス「2年目もたくさんの応援をありがとうございました。今年もいろいろ学ぶことができて、自分にとって大事な一年になりました。コーチ、スタッフ、チームメイトの皆さんに感謝しています」▼ コンスエグラ「今年はケガが多くて大変な一年でしたが、その分、多くのことを学ぶことができまし