政府の２０２６年度診療報酬改定に向けた「基本方針」の骨子案が判明した。物価高を踏まえた医療従事者の賃上げや、ＡＩ（人工知能）などの活用を重点課題に挙げた。厚生労働省が２０日の社会保障審議会（厚労相の諮問機関）の医療保険部会で提示し、１２月上旬にも策定する。医療機関がサービスの対価として受け取る診療報酬は原則２年に１度改定される。政府が１２月に全体の改定率を決定した後、基本方針に沿って、年明けか