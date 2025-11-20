◎全国の天気日中は西日本、東日本の広い範囲で晴れるでしょう。空気が乾燥しますので、火の取り扱いにはご注意ください。朝は雲の多い関東も次第に晴れ間が広がりそうです。北日本も晴れ間はありますが、北海道と東北北部はゆっくり天気が下り坂です。夜は雨や雷雨にお気をつけください。また、雪の積もっている地域では路面状況が悪化するおそれがあるため、ご注意ください。◎予想最高気温前日より高い所が多いでしょう。特に北