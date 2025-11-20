70歳以上の高齢者が受診時に医療機関で支払う窓口負担について、現役世代と同じ3割とする対象者を広げる議論が始まった。実現すれば世代間の負担の公平性を高める一方、高市政権の目指す現役世代の負担軽減には結び付かず、かえって負担増になる可能性があるという。厚生労働省が年末までに方向性をまとめる方針だが、紆余曲折がありそうだ。 医療費窓口負担は原則として70～74歳は2割、75歳以上の後期高齢者は1割だ。7