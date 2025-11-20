手づくりバスボム（炭酸）＋ゆず（生薬）で疲労回復「炭酸薬湯」 ぐっすり眠れるPOINT □ 就寝前の入浴で深部体温を上げてから下げることで入眠を良くする□ 炭酸ガス系の入浴剤で温浴効果を高め、体をしっかり温めると、血液循環が良くなり、睡眠効果を高める□ 気分をリラックスさせるゆずを一緒に入れることで副交感神経が高まる□ さらに症状に合わせた生薬をプラスすると効果アップ 深部体温を上げてから下げることでスム&