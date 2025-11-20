ラオスを公式訪問中の天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、日本の武道を伝える施設を訪れ選手達と交流された。19日夕方に愛子さまが訪問されたのは日・ラオス武道センター。この施設は2012年に陛下も訪問されていて、JICAの海外協力隊員が柔道の監督として指導に当たっている。JICA隊員菊地友輝監督（18日取材）：柔道って楽しいんだ、もっと続けたいと思うような柔道普及をさせていただきたいと思います。「迫力が素晴らしかった