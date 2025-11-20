ロンジンがホリデーシーズンに向けて、「プリマルナ」コレクションの新作を発表。丸みを帯びたケースと滑らかなブレスレットで構成された柔らかなデザインを軸とし、日常使いに配慮した快適なサイズ感のシリーズだ。○丸みのあるプロポーションを軸にした上品なデザイン「プリマルナ」はフランス語で「小さな月」の意味。柔らかい曲線を生かしたケースシェイプが特徴で、そのエレガントな造形がコレクションの中心に据えられている