フジテレビ系特番『アリガト!JAPAN 助けてくれた日本人を捜しています』が、きょう20日(20:00〜)に放送される。(左から)博多華丸、博多大吉、大橋和也外国人が日本のどこかにいる恩人を捜し出し、「アリガト!」の想いを直接伝える同番組。群馬・大泉町で大大橋和也(なにわ男子)が出会ったのは、日本語が分からなかった来日当初、毎日言葉を教えてくれた小学校の先生に感謝を伝えたいというブラジル人女性・チエミさんだ。長年抱え