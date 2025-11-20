サッカー日本代表は2025年最終戦のボリビアとの試合に３−０と勝利。多くの選手が好プレーを見せ、来年のワールドカップ本番に向けスタメン争いが激しくなりそうだ。人気解説者の林陵平氏が現時点の状況でスタートの11人を考えた。今年最終戦でボリビアに３−０と勝利を収めたサッカー日本代表photo by Kishiku Torao【動画で全部見る！】林陵平が『現時点』で選ぶ日本代表スタメン11名↓↓↓【３バックは誰になる？】システ