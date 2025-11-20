本日11月20日（木）よる7時54分〜（※一部地域ではよる8時〜）日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン」は、今シーズン残り3戦のゴチ。VIPチャレンジャーは24年ぶりの登場となる武田鉄矢。普段、奥様から厳しい食事指導を受けていてあまり外食はしないという。今回は特別に許可が降りたそうだが、値段予想は大丈夫か？そして今回から矢部浩之がゴチに復帰！だが無傷ではなく、厳しい条件が…果たして？ゴチバトルの舞台は