メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市の東山動植物園で、紅葉のライトアップが22日から始まります。 名古屋市千種区の東山動植物園で19日、紅葉のライトアップが報道関係者に事前公開されました。 植物園には紅葉する樹木が500本以上あり、そのうち約200本がライトアップされます。 奥池に映る「逆さもみじ」や、さまざまな色合いを一目で楽しめる「五色もみじ」など、みどころたっぷりです。 ライトアップは、11月2