将棋の第67期王位戦予選5組準決勝が11月19日、東京・渋谷区の将棋会館で行われ、増田康宏八段（28）が広瀬章人九段（38）に113手で勝利した。【映像】増田八段が広瀬九段に勝利した瞬間の表情増田八段が王位経験者の広瀬九段を破り、第64期以来3期ぶりの王位リーグ入りへ前進した。ABEMAでテキスト解説を務めた佐藤慎一六段（43）は、「中盤のねじり合いが面白い将棋でした。広瀬さんの垂れ歩は、矢倉戦ではあまり見ない類の