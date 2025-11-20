20日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比670円高の4万9310円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 53724.78円ボリンジャーバンド3σ 52522.25円ボリンジャーバンド2σ 51319.73円ボリンジャーバンド1σ 50117.20円25日移動平均 49910.00円一目均衡表・転換線 49595.00円一目均衡表・基準線 49410.00円5日移動平均 49310.00円