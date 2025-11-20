20日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比39.5ポイント高の3288.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3440.14ポイントボリンジャーバンド3σ 3390.69ポイントボリンジャーバンド2σ 3341.23ポイントボリンジャーバンド1σ 3311.00ポイント一目均衡表・転換線 3294.30ポイント5日移動平均 3291.78ポイント25日移動平均 3288.