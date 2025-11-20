【ウォルフスブルク（ドイツ）共同】サッカー女子の欧州チャンピオンズリーグ（CL）は19日、各地で1次リーグ第4戦が行われ、マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）の宮沢ひなたは敵地のウォルフスブルク（ドイツ）戦で後半38分までプレーした。チームは2―5で敗れて初黒星を喫し、3勝1敗となった。